In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 23: Ronja - Auge um Auge
45 Min.Ab 12
Ronja (25) hat endlich ihren Traumjob in einer Werbeagentur bekommen. Doch offenbar gönnt ihr nicht jeder den Erfolg: Unterlagen verschwinden, Präsentationen werden manipuliert - und dann wird sie sogar Opfer eines Anschlags!
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH