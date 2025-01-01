In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 25: Emilia - Der vergiftete Hund
45 Min.Ab 12
Emilia (33) wird von ihre Nachbarin Claudia beschuldigt, deren Hund getötet zu haben. Doch dann findet Emilia heraus, dass Claudias Ehemann Martin sich scheiden lassen will und eine heimliche Geliebte hat. Hat sie etwas mit dem Anschlag zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH