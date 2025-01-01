In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 26: Nele - Liebe mit Handicap
45 Min.Ab 12
Die querschnittsgelähmte Nele (22) trifft zum ersten Mal ihre Online-Bekanntschaft Florian. Trotz Rollstuhl werden Nele und Florian ein Paar. Doch dann wird Nele überfallen. Wer steckt hinter diesem feigen Anschlag? Verdächtige gibt es viele ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH