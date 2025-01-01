Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Benno - Kleiner Eingriff, schlimme Folgen

SAT.1 GOLD
Staffel 3
Folge 29
Benno - Kleiner Eingriff, schlimme Folgen

Benno - Kleiner Eingriff, schlimme FolgenJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 29: Benno - Kleiner Eingriff, schlimme Folgen

45 Min.
Ab 12

Gerade als er sich einen Großauftrag geangelt hat, verletzt sich Schlossermeister Benno (44) am Knie. Er muss sich einer Routine-OP unterziehen, die aber schwerwiegende Folgen hat: Benno kann monatelang nicht arbeiten gehen und seine Firma steht vor dem Aus. Obwohl der Behandlungsfehler des Arztes offenkundig vorliegt, streitet dieser alles ab ...

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

