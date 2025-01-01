In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 30: Antonia - Wo ist Mama?
45 Min.Ab 12
Antonia (19) möche für ein Auslandssemster ihres Studiums nach Brasilien gehen. Doch als sie früher als erwartet nach Hause zurückkehrt, ist ihre Mutter verschwunden. Zusammen mit ihrem besten Freund macht sich Antonia auf die Suche ..
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH