In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 31: Emilie - Das verbotene Zimmer
45 Min.Ab 12
Reinigungskraft Emilie (28) hat einen neuen Job bei dem wohlhabenden Dirk angenommen. Die einzige Bedingung: Ein Zimmer des Hauses darf sie nicht betreten. Als sie eines Tages eine Frauenstimme in dem Raum hört, überwiegt Emilies Besorgnis. Und was sie dort entdeckt, ist einfach unglaublich ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH