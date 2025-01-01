Markus - Blut ist dicker als WasserJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 34: Markus - Blut ist dicker als Wasser
45 Min.Ab 12
Markus (33) bekommt seinen Traumjob im Ausland angeboten. Doch dann hat seine Mutter einen Herzinfarkt. Am Krankenbett erfährt Markus erstmals den Namen seines Vaters und steht vor einer schweren Entscheidung: Karriere oder Familie?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH