Folge 39: Barbara - Auf dem Rücken der Pferde
44 Min.Ab 12
Als Barbara (32) schwanger wird, muss sie sich schweren Herzens von ihrem geliebten Pferd trennen. Doch die Käuferin hat das Pferd mit Falschgeld bezahlt. Und das ist nicht das Einzige, was an der neuen Besitzerin nicht stimmt.
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH