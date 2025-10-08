Das Leben nach Absetzen der PilleJetzt kostenlos streamen
In meiner Haut
Folge 6: Das Leben nach Absetzen der Pille
14 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Immer mehr Frauen entscheiden sich die Pille abzusetzen. Aber was muss man dabei beachten? SAT.1-Reporterin Marie Helmschmied spricht mit Gynäkologin Anna Stamm und TikTokerin Mel über ihre Erfahrungen.
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Genre:Talk, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1