Schwangerschaftsabbruch - aktiv aufklärenJetzt kostenlos streamen
In meiner Haut
Folge 8: Schwangerschaftsabbruch - aktiv aufklären
25 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Laura Hessel von "Talk Abortion" teilt in diesem Video offen ihre persönlichen Erfahrungen mit Abtreibung und erklärt, warum sie sich als Aktivistin für den Zugang zu sicheren und legalen Abtreibungen engagiert.
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Genre:Talk, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1