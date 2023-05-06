Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 06.05.2023: Zurück in die Heimat
23 Min.Folge vom 06.05.2023
Nach 22 Jahren in Philadelphia kehren Yolanda und Toni in ihre Heimat zurück: nach Fayetteville, North Carolina. Mit einem glücklichen Los-Gewinn von zwei Millionen Dollar hat das Paar die finanziellen Mittel, um ein tolles Eigenheim zu kaufen. Immobilienprofi David Bromstad ist zur Stelle, um das perfekte Haus zu finden. Die Immobile soll nicht nur über einen großen Garten verfügen, sondern auch Platz für fünf Personen bieten. Denn neben Yolandas pflegebedürftiger Mutter ziehen auch zwei der sieben Kinder ein.
