Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

HGTVFolge vom 27.05.2023
23 Min.Folge vom 27.05.2023

Cody hat insgesamt 600.000 Dollar bei zwei verschiedenen Rubbellosen gewonnen und ist nun auf der Suche nach dem perfekten Zuhause, um dort seinen 5-jährigen Sohn im Gebiet von Sioux Falls im Dreiländereck aufzuziehen. Als vielbeschäftigter, professioneller Bauleiter hat Cody jedoch Schwierigkeiten, etwas Gutes zu finden, das er nicht selbst gebaut hat. Aus diesem Grund sucht er Hilfe bei Profi David Bromstad. Als alleinerziehender Vater möchte er die Zeit mit seinem Sohn genießen, statt ständig mit Bauprojekten beschäftigt zu sein, wenn er zuhause ist. Doch werden die von David gefundenen Häuser den Standards eines Bauleiters gerecht?

