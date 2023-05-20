Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 20.05.2023: Alle gewinnen
23 Min.Folge vom 20.05.2023
Becky war damit beschäftigt, ihre drei Kinder in Burlington, Massachusetts, großzuziehen, aber nach ihrem 2-Millionen-Dollar-Lottogewinn ist sie bereit für einen Tapetenwechsel und für mehr Platz. Mit ihrem Verlobten Greg sucht sie ein Traumhaus für maximal 350.000 Dollar in New Hampshire. David Bromstad zeigt ihnen einige wunderschöne Häuser, die in verschiedenen Stadien renovierungsbedürftig sind. Werden sie sich für ein echtes Heimwerkerprojekt entscheiden oder für ein Haus, in das sie sofort einziehen und sich gemeinsam entspannen können?
Genre:Reality, Haus und Garten
