Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 17.06.2023: Akron in Ohio
23 Min.Folge vom 17.06.2023
Eine große Patchwork-Familie unter ein Dach zu bringen, ist nicht immer einfach, aber als Marva und Nathan im Lotto 150.000 Dollar gewinnen, können sie für sich und ihre sieben Kinder ein großzügiges Haus kaufen. Und so macht sich David Bromstad auf die Suche nach einem Familienhaus in Akron, Ohio, das groß genug für neun Personen ist. Dabei stößt er auf einige unglaublich erschwingliche und wunderschöne historische Traumhäuser – aber werden sich Marva und Nathan trotzdem für einen Neubau entscheiden, den sie selbst gestalten können?
