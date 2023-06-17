Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Akron in Ohio

HGTVFolge vom 17.06.2023
Akron in Ohio

Akron in OhioJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 17.06.2023: Akron in Ohio

23 Min.Folge vom 17.06.2023

Eine große Patchwork-Familie unter ein Dach zu bringen, ist nicht immer einfach, aber als Marva und Nathan im Lotto 150.000 Dollar gewinnen, können sie für sich und ihre sieben Kinder ein großzügiges Haus kaufen. Und so macht sich David Bromstad auf die Suche nach einem Familienhaus in Akron, Ohio, das groß genug für neun Personen ist. Dabei stößt er auf einige unglaublich erschwingliche und wunderschöne historische Traumhäuser – aber werden sich Marva und Nathan trotzdem für einen Neubau entscheiden, den sie selbst gestalten können?

Alle verfügbaren Folgen