Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 17.06.2023: Aller guten Häuser sind 2
23 Min.Folge vom 17.06.2023
Nach dem Gewinn von satten 1.000 Dollar pro Tag auf Lebenszeit hat der in Texas geborene Stephen für seine Familie großzügig ein Traumhaus in Houston gekauft – aber das war erst der Anfang. Einige Wochen später geht es um ihn selbst und er sucht ein zweites Mal mit Hilfe von David Bromstad ein Eigentum – und zwar im edlen New York. Es ist ein Apartmentkauf wie kein anderer in einer der exklusivsten Städte der Welt. David findet das perfekte Schmuckstück für den Lottogewinner, mitten im geschäftigen Manhattan, aber nicht ohne einen saftigen Preis.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.