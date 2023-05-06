Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

HGTVFolge vom 06.05.2023
23 Min.Folge vom 06.05.2023

Plymouth, Massachusetts: Gemeinsam mit der ortskundigen Maklerin Jane Coit begibt sich Immobilienprofi David Bromstad auf die Suche nach einem 150 bis 200 Quadratmeter großen Traumhaus. Die Käuferin Christine ist ein echter Glückspilz. Mit 31 Jahren hat die alleinerziehende Mutter von zwei Kids einen Millionengewinn abgeräumt! Jetzt wünscht sich Christine ein charmantes Eigenheim in idyllischer Lage, wo sich die ganze Familie wohlfühlen kann.

