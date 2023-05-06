Endlich wieder MassachusettsJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 06.05.2023: Endlich wieder Massachusetts
23 Min.Folge vom 06.05.2023
Plymouth, Massachusetts: Gemeinsam mit der ortskundigen Maklerin Jane Coit begibt sich Immobilienprofi David Bromstad auf die Suche nach einem 150 bis 200 Quadratmeter großen Traumhaus. Die Käuferin Christine ist ein echter Glückspilz. Mit 31 Jahren hat die alleinerziehende Mutter von zwei Kids einen Millionengewinn abgeräumt! Jetzt wünscht sich Christine ein charmantes Eigenheim in idyllischer Lage, wo sich die ganze Familie wohlfühlen kann.
Genre:Reality, Haus und Garten
