Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 03.06.2023: Luxus kostet
23 Min.Folge vom 03.06.2023
Julie stammt gebürtig aus Miami und wusste sofort, wie sie eine Erbschaft nutzen wollte: Mit ihrer besten Freundin sucht sie eine Luxusbleibe in South Beach, Florida. David Bromstad begibt sich mit ihnen auf eine Reise in die Vergangenheit: Er lebte selbst zwölf Jahre lang in South Beach, bevor er nach Orlando zog. Bei der Suche nach einem Ort, an dem sich Julie ausruhen und in Erinnerungen schwelgen kann, übertreffen sich die Immobilien – schließlich liegen sie an einem der begehrtesten Strände der Welt.
Genre:Reality, Haus und Garten
