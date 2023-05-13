Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 13.05.2023
22 Min.Folge vom 13.05.2023

Zeit für ein Upgrade: Kati und Chauncey sparten für eine Anzahlung für ihr erstes Eigenheim, als Kati mit einem 10-Dollar-Rubbellos 100.000 Dollar gewann. Jetzt haben sie genug beisammen, um ihr Traumhaus in Cedar Rapids, Iowa, zu kaufen, wo sie mit ihren vier Kindern einziehen wollen. Die Familie sucht ein Haus mit drei bis vier Schlafzimmern, einem großen Wohnzimmer und einer offenen Küche, in der alle zusammenkommen können. Im Mittleren Westen sind die Immobilienpreise noch erschwinglich und bei einem Budget von 180.000 Dollar zeigt David Bromstad dem Paar einige tolle Immobilien in familienfreundlichen Gegenden.

