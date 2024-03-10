Bilder und Erinnerungen mit besonderer BedeutungJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 10: Bilder und Erinnerungen mit besonderer Bedeutung
45 Min.Folge vom 10.03.2024Ab 12
Ein Brief aus Kanada von seiner leiblichen Mutter wirft den damals zehnjährigen Josef aus der Bahn. Sie sei schwer krank, schreibt sie, und wünsche sich nur ein Foto ihres Sohnes. Josef schickt das gewünschte Bild nach Kanada und wartet sein Leben lang sehnsüchtig auf Antwort. Wird Julia das Rätsel um Josefs kanadische Familie lösen? Außerdem unterstützt Julia die 60-jährige Heike bei der Suche nach ihren Wurzeln.
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH