Moni sucht ihren Vater, der nichts von ihrer Existenz weiß
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 16: Moni sucht ihren Vater, der nichts von ihrer Existenz weiß
45 Min.Folge vom 21.04.2024Ab 12
Als Moni 1990 am Wiener Flughafen überraschend zur Welt kommt, ist die Presse vor Ort, nur ihr eigener Vater nicht. Denn Monis Mutter hat bis zu dem Tag nichts von ihrer Schwangerschaft gewusst und nun keinen Kontakt mehr zu ihrem spanischen Ex-Freund. Das Überraschungskind Moni wächst somit bei ihrer Mama und den Großeltern in Österreich auf. Seit sie aber denken kann, vermisst sie ihren Papa. Kann Julia den Mann ausfindig machen?
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH