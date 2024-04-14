Fehlende Erinnerung: Peggy vermisst ihren leiblichen VaterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 15: Fehlende Erinnerung: Peggy vermisst ihren leiblichen Vater
46 Min.Folge vom 14.04.2024Ab 12
Als Peggy noch ganz klein ist, trennen sich ihre Eltern. Die Erinnerung an ihren Vater ist beinahe verblasst. Bis sie eines Tages herausfindet, dass ihr Stiefvater nicht ihr leiblicher Vater ist. Von da an hegt sie den Wunsch, ihren leiblichen Papa kennenzulernen. Peggy besitzt allerdings nur ein altes, verschwommenes Hochzeitsbild ihrer Eltern, auf dem kaum etwas zu erkennen ist. Kann Julia Peggys Wunsch erfüllen und ihren Papa finden?
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH