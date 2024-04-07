Große Hoffnung: Ariane sucht ihre MutterJetzt kostenlos streamen
Folge 14: Große Hoffnung: Ariane sucht ihre Mutter
45 Min.Folge vom 07.04.2024Ab 12
Im Alter von nur 15 Monaten kommt Ariane in ein Kinderheim, da ihre Mutter zu jung ist, um sich um sie zu kümmern. Schnell wird sie von einer Familie adoptiert und wächst dort in einem liebevollen Umfeld auf. Bis zur Geburt ihres ersten Kindes versucht sie, die Sehnsucht nach ihren Wurzeln zu unterdrücken. Dennoch hat sie die Suche nach ihrer leiblichen Mutter nie vollends aufgegeben. Kann Julia ihr dabei behilflich sein?
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH