Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Meike ist auf der Suche nach ihren Wurzeln

SAT.1Staffel 11Folge 13vom 31.03.2024
Meike ist auf der Suche nach ihren Wurzeln

Meike ist auf der Suche nach ihren WurzelnJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 13: Meike ist auf der Suche nach ihren Wurzeln

46 Min.Folge vom 31.03.2024Ab 12

Als Meike mit 13 Jahren zufällig eine Vaterschaftsanerkennung findet, wird ihr klar, dass sie ihren leiblichen Vater nie kennengelernt hat. Ihre Mutter will nichts über ihn preisgeben. Da Meike von ihr aber keine Liebe erfährt und auch ihr Stiefvater sie schlecht behandelt, wird die Sehnsucht nach ihrer unbekannten Familie immer größer. Die schillernde Suche nach Meikes Vater führt in Land, in dem Julia und ihr Team noch nie gesucht haben: Jordanien.

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen