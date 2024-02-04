Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 5vom 04.02.2024
46 Min.Folge vom 04.02.2024Ab 12

Als Daniela geboren wird, sind ihre Mutter und ihr Vater Antonio noch minderjährig. Die Großmutter mütterlicherseits verbietet die Beziehung ihrer Tochter zum italienischen Gastarbeiter und versteckt seine Tochter Daniela vor ihm. Erst 40 Jahre später erfährt Daniela, wie sehr ihr Vater immer wieder um sie gekämpft hat, bis er schließlich 1999 verstarb, ohne seine Tochter je wiederzusehen. Daniela ist erschüttert und hat nur einen Wunsch: ihre italienische Familie zu finden.

