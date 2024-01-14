Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 2vom 14.01.2024
46 Min.Folge vom 14.01.2024Ab 12

Mit nur fünf Monaten werden die Zwillingsschwestern Nicole und Kathrin zur Adoption freigegeben. Ihre neuen Eltern kümmern sich so liebevoll um sie, dass sie niemals einen Groll gegen ihre leibliche Mutter hegen, sondern nur Dankbarkeit empfinden. Für Julia steht fest: Sie möchte Nicole und Kathrin helfen. Als aber eine Spur zunächst in die USA und dann nach England führt, beginnt sie zu begreifen, dass dies keine leichte Suche wird ...

