Schmerzhafte Trennung: Klaus sucht seine Schwestern

SAT.1Staffel 11Folge 9vom 03.03.2024
46 Min.Folge vom 03.03.2024Ab 12

Klaus ist neun Jahre alt, als seine beiden jüngeren Schwestern Maria und Angelika für immer aus seinem Leben verschwinden. Er bleibt von einem auf den anderen Tag allein im Kinderheim in Braunschweig zurück, wo er und seine Schwestern abgegeben wurden. Als er erfährt, dass Maria und Angelika nach Schweden adoptiert wurden, bricht für ihn eine Welt zusammen. Doch Klaus gibt die Hoffnung nicht auf, seine Schwestern eines Tages wiederzusehen.

SAT.1
