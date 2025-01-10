Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 8vom 10.01.2025
46 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12

Marian wird in Rumänien geboren und direkt nach der Geburt zurückgelassen. Er kommt in ein Kinderheim nach Bukarest, wo ihn ein liebevolles deutsches Ehepaar adoptiert. Marian weiß, dass er noch Geschwister haben müsste, die ebenfalls adoptiert worden sind. Doch wo sind seine Geschwister? Und wissen sie überhaupt, dass es ihn gibt? Eine unglaubliche Entdeckung in einem kleinen Ort in Rumänien führt Julias Suche plötzlich nach Irland.

SAT.1
