Verzweifelte Suche nach Antworten

SAT.1Staffel 11Folge 7vom 09.01.2025
46 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12

Jason ist auf der Suche nach seinem leiblichen Vater. Er weiß, dass dieser Spanier ist und in London gelebt hat, doch an seinem Sohn hat er nie Interesse gezeigt. Sein Leben lang sucht Jason vergeblich nach Antworten. Nun liegt vor Julia ein schwerer Weg: Sie ahnt, dass Jasons Vater womöglich nicht gefunden werden möchte, weiß aber auch, wie wichtig dem jungen Schweizer jegliche Art von Rückmeldung ist. Wird sie es schaffen, in London Antworten zu finden?

SAT.1
