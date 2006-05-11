Julia - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 136
43 Min.Folge vom 11.05.2006Ab 6
Annabelle hadert nicht lange und nutzt die Gelegenheit, um ihre Inszenierung der Fehlgeburt fortzusetzen. Julia erfährt durch Frederik von dem tragischen Unfall und informiert Daniel. Überstürzt bricht er auf und bekommt im Krankenhaus die schreckliche Nachricht mitgeteilt. In seinem niedergeschlagenen Zustand will Annabelle ihm glaubhaft machen, Frederik sei Schuld an der Tragödie. Wird er ihr glauben?
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises