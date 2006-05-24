Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 145

TelenovelaStaffel 10Folge 10vom 24.05.2006
Folge 10: Folge 145

43 Min.Folge vom 24.05.2006Ab 6

Marie zögert, weil sie Daniel nicht verlieren will. Jörg versucht währenddessen, sich Silke anzunähern, um später Einfluss auf das Kind nehmen zu können. Daniel beobachtet durch Zufall ein freundschaftliches Gespräch zwischen Julia und Marie und gibt Julia die Schuld für Maries Zurückhaltung. Verletzt über diese Unterstellung, stellt Julia ihm eine entscheidende Frage.

