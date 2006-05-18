Julia - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 141
43 Min.Folge vom 18.05.2006Ab 6
Julia versucht verzweifelt zu Daniel durchzudringen, doch der blockt völlig ab und tritt als eiskalter Geschäftsmann auf. Währenddessen erhält Frederik zu seiner Freude Besuch von Marie, die ihm eine beruhigende Mitteilung macht. Daniel möchte mit Marie eine Familie gründen und macht ihr einen zweiten Heiratsantrag. Wird sie ihr schlechtes Gewissen damit beruhigen können?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises