Julia - Wege zum Glück

Folge 140

TelenovelaStaffel 10Folge 5vom 17.05.2006
43 Min.Folge vom 17.05.2006Ab 6

Obwohl Marie Frederiks Unschuld am Tod ihres Kindes beteuert, bleibt Daniel unnachgiebig. Auch Julia kann nicht mehr zu ihm durchdringen. Annabelle und Marie müssen nun befürchten, dass durch eventuelle Nachforschungen der Polizei alles auffliegt. In einem letzten Aussöhnungsversuch konfrontiert Daniel Frederik mit einer Aussage, von der die Zukunft der Familie Gravenberg bestimmt sein wird.

