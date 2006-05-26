Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 147
43 Min.Folge vom 26.05.2006Ab 6
Frederik bittet Julia, ihn bei seinem Kampf um die Familie zu unterstützen und macht ihr einen überraschenden Vorschlag. Daniel hat sich wieder gefangen und bittet Patrizia, in die Firma zurückzukehren. Währenddessen macht Jörg Silke ein verlockendes Angebot. Julia spürt, wie wichtig eine intakte Familie ist und will nun endlich Gewissheit haben.
