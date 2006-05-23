Julia - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 144
43 Min.Folge vom 23.05.2006Ab 6
Als Marie von den aktuellen Ereignissen nahezu überrannt wird, findet sie in Julia eine Freundin, die ihr zuhört und Mut macht. Patrizia kritisiert Daniels kaltes Auftreten und bekommt postwendend die Quittung dafür. Um Annabelles Pläne für die Trauung zu umgehen, trifft Daniel eine eigenmächtige Entscheidung und stellt Marie vor vollendete Tatsachen. Wie wird sie reagieren?
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises