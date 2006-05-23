Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 144

TelenovelaStaffel 10Folge 9vom 23.05.2006
Folge 144

43 Min.Folge vom 23.05.2006Ab 6

Als Marie von den aktuellen Ereignissen nahezu überrannt wird, findet sie in Julia eine Freundin, die ihr zuhört und Mut macht. Patrizia kritisiert Daniels kaltes Auftreten und bekommt postwendend die Quittung dafür. Um Annabelles Pläne für die Trauung zu umgehen, trifft Daniel eine eigenmächtige Entscheidung und stellt Marie vor vollendete Tatsachen. Wie wird sie reagieren?

