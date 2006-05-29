Julia - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 148
43 Min.Folge vom 29.05.2006Ab 6
Daniel beobachtet missmutig Marie in freundschaftlicher Unterhaltung mit Julia und Frederik. Nach einem Gespräch mit Marie ringt Patrizia mit sich, ob sie Daniel wirklich weiterhin unterstützen will. Silke stellt Jörg eine Falle und sorgt mit ihrem außergewöhnlichen Coup für Aufsehen. Julia und Tobias erhalten das Ergebnis des Vaterschaftstests. Sind sie wirklich Vater und Tochter?
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises