Julia - Wege zum Glück

Folge 137

TelenovelaStaffel 10Folge 2vom 12.05.2006
43 Min.Folge vom 12.05.2006Ab 6

Frederik ist am Boden zerstört. Doch auch Marie plagt das schlechte Gewissen, weil Daniel wegen ihr so leidet. Zu ihrer Überraschung spendet ihr ein freundschaftliches Gespräch mit Julia etwas Trost. Annabelle hetzt indes weiter gegen Frederik. Als Julia versucht, auch Daniel beizustehen, wird sie mit einer neuen Seite an ihm konfrontiert. Wird sie trotzdem zu ihm stehen?

