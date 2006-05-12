Julia - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 137
43 Min.Folge vom 12.05.2006Ab 6
Frederik ist am Boden zerstört. Doch auch Marie plagt das schlechte Gewissen, weil Daniel wegen ihr so leidet. Zu ihrer Überraschung spendet ihr ein freundschaftliches Gespräch mit Julia etwas Trost. Annabelle hetzt indes weiter gegen Frederik. Als Julia versucht, auch Daniel beizustehen, wird sie mit einer neuen Seite an ihm konfrontiert. Wird sie trotzdem zu ihm stehen?
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises