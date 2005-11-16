Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 031

TelenovelaStaffel 3Folge 1vom 16.11.2005
43 Min.Folge vom 16.11.2005Ab 6

Obwohl die Liebe zwischen Julia und Daniel nun offiziell ist, kommt es zu weiteren Irritationen. Christa gewöhnt sich langsam an den neuen Lebensabschnitt ohne ihre Tochter. Sie ist froh, dass sie in Eva und Tobias gute Freunde gefunden hat. Annabelle will mit Jörgs Hilfe Julia und Daniel auseinander bringen.

