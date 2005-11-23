Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 036

TelenovelaStaffel 3Folge 6vom 23.11.2005
Aus Angst vor Jörg gibt Julia vor, Daniel nicht mehr zu lieben und verlässt ihn. Daniel ist verzweifelt und kann das alles nicht glauben. Ganz im Gegensatz zu Annabelle, denn ihr Plan scheint endlich aufzugehen. Kolja macht in der Firma eine furchtbare Entdeckung.

