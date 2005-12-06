Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 045

TelenovelaStaffel 3Folge 15vom 06.12.2005
42 Min.Folge vom 06.12.2005Ab 6

Jörg versucht einen Keil zwischen Julia und Daniel zu treiben und genießt seinen Erfolg. Christa ist davon überzeugt, dass es für Julia das Beste ist, Daniel endlich die Wahrheit zu sagen. Kolja kann nicht verstehen, dass Tim die Beziehung zu Lilly nicht als "große Liebe" sieht. Indes bereitet Niko ganz geheimnisvoll eine romantische Überraschung für Patrizia vor.

