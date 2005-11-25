Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 038

TelenovelaStaffel 3Folge 8vom 25.11.2005
Folge 038

Folge 038Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 8: Folge 038

42 Min.Folge vom 25.11.2005Ab 6

Julia erzählt ihrer Mutter von Jörg und den wahren Gründen ihrer Trennung von Daniel. Christa kann ihr Verhalten verstehen. Daniel versucht die Situation zu begreifen und ist völlig am Boden zerstört. In der Fabrik herrscht eine gespannte Atmosphäre. Die neue Porzellanserie ist gerade noch rechtzeitig zum Messebeginn fertig geworden, was Patrizias Plänen entgegensteht.

