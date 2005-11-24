Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 037
43 Min.Folge vom 24.11.2005Ab 6
Julia begründet die Trennung damit, Daniel niemals wirklich geliebt zu haben. Daniel versteht die Welt nicht mehr. Zwischen Julia und Daniel kommt es zu einem heftigen Streit. Auch in der Fabrik läuft alles durcheinander. Frederik kehrt zur Überraschung seiner Angestellten früher aus Afrika zurück als erwartet.
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises