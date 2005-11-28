Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 039

TelenovelaStaffel 3Folge 9vom 28.11.2005
Folge 039

Julia - Wege zum Glück

Folge 9: Folge 039

43 Min.Folge vom 28.11.2005Ab 6

Daniel verliert die Beherrschung und verursacht in der Firma einen Eklat. Julia sieht keinen anderen Ausweg, als Falkental für immer zu verlassen. Sie macht sich Vorwürfe, nicht nur Daniel verletzt, sondern ihn auch mit seiner Familie entzweit zu haben.

