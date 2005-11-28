Julia - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 039
43 Min.Folge vom 28.11.2005Ab 6
Daniel verliert die Beherrschung und verursacht in der Firma einen Eklat. Julia sieht keinen anderen Ausweg, als Falkental für immer zu verlassen. Sie macht sich Vorwürfe, nicht nur Daniel verletzt, sondern ihn auch mit seiner Familie entzweit zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises