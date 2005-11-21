Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 034

TelenovelaStaffel 3Folge 4vom 21.11.2005
Folge 034

Folge 034Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 4: Folge 034

42 Min.Folge vom 21.11.2005Ab 6

Christa trifft mit Julias' und Tobias' Hilfe alle Vorbereitungen für die Abschiedsparty. Julia will Daniel damit überraschen und wünscht sich nichts sehnlicher als eine harmonische und freundliche Verabschiedung. Die Angst wegen Jörgs' Drohungen versucht sie zu verdrängen und redet sich ein, dass er ja vielleicht nur blufft.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen