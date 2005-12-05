Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 044
43 Min.Folge vom 05.12.2005Ab 6
Julia gesteht Daniel ihre Liebe. Bevor sie sich aber zu nahe kommen, flieht Julia und lässt einen irritierten Daniel zurück. Tobias überwindet seine väterliche Eifersucht und findet Tim eigentlich ganz nett. Frederik stellt in der Firma den neuen Sicherheitschef vor.
Julia - Wege zum Glück
