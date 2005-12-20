Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 055

Staffel 4Folge 10vom 20.12.2005
Folge 055

Julia - Wege zum Glück

Folge 10: Folge 055

43 Min.Folge vom 20.12.2005Ab 6

Daniel verletzt Julia zutiefst. Obwohl Julia weiß, dass sie endlich einen Schlussstrich unter die Beziehung mit Daniel ziehen muss, hört ihr Herz nicht auf, ihn über alles zu lieben. Marie will wissen, ob Daniel noch Gefühle für Julia aufbringt. Lilly ist wütend auf ihren Bruder und Tim. So schnell wird sie ihnen den verpatzten Abend nicht verzeihen. Patrizia kann Frederik mit ihren Entwürfen nicht beeindrucken. Julias Talent scheint größer zu sein.

