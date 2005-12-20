Julia - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 055
43 Min.Folge vom 20.12.2005Ab 6
Daniel verletzt Julia zutiefst. Obwohl Julia weiß, dass sie endlich einen Schlussstrich unter die Beziehung mit Daniel ziehen muss, hört ihr Herz nicht auf, ihn über alles zu lieben. Marie will wissen, ob Daniel noch Gefühle für Julia aufbringt. Lilly ist wütend auf ihren Bruder und Tim. So schnell wird sie ihnen den verpatzten Abend nicht verzeihen. Patrizia kann Frederik mit ihren Entwürfen nicht beeindrucken. Julias Talent scheint größer zu sein.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises