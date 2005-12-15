Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 052
43 Min.Folge vom 15.12.2005Ab 6
Daniel hat sein Leben wieder im Griff. Er will seine alte Beziehung mit Marie aufleben lassen. Doch Marie weiß nicht, ob sie stark genug ist. Sie hat Angst vor einer erneuten Verletzung durch Daniel. Christa bespricht mit Julia ihre Geldsorgen. Julias Einkommen reicht einfach nicht für zwei Personen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises