Julia - Wege zum Glück

TelenovelaStaffel 4Folge 12vom 22.12.2005
43 Min.Folge vom 22.12.2005Ab 6

Patrizia fragt sich, warum Julia unbedingt in Falkental bleiben will. Sie äußert den Verdacht, dass Julia noch immer Gefühle für Daniel hegt. Tim muss langsam erkennen, dass er in Lilly verliebt ist. Lillys Vater, Tobias, muss gleichermaßen erkennen, dass seine Tochter sich verliebt hat, was ihm nicht unbedingt leicht fällt. Julia fragt sich inzwischen, ob Patrizia nicht doch recht hat. Liebt sie Daniel wirklich immer noch?

