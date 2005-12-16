Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 053

Telenovela Staffel 4 Folge 8 vom 16.12.2005
43 Min. Folge vom 16.12.2005 Ab 6

Julia ahnt noch nichts von Daniels neuem Glück. Dieser ist hoch erfreut, dass Marie ihren Aufenthalt in Falkental verlängern möchte. Mit Evas Hilfe versucht Christa alles, um einen neuen Job zu finden. Lilly verabredet ein neues Date mit Tim in der WG und lässt sich von Silke Tipps für ihr Rendezvous geben.

