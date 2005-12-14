Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 051

TelenovelaStaffel 4Folge 6vom 14.12.2005
Folge 6: Folge 051

43 Min.Folge vom 14.12.2005Ab 6

Im Gegensatz zu Julia, die noch immer mit ihren Gefühlen kämpft, scheint Daniel seinen Kummer bereits vergessen zu haben. In Marie findet Julia eine neue Freundin in Falkental. Die beiden mögen sich auf Anhieb. Frederik und Werner sind begeistert von den neuen Entwürfen. Patrizia wird dafür mit Lob überschüttet.

