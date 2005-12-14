Julia - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 051
43 Min.Folge vom 14.12.2005Ab 6
Im Gegensatz zu Julia, die noch immer mit ihren Gefühlen kämpft, scheint Daniel seinen Kummer bereits vergessen zu haben. In Marie findet Julia eine neue Freundin in Falkental. Die beiden mögen sich auf Anhieb. Frederik und Werner sind begeistert von den neuen Entwürfen. Patrizia wird dafür mit Lob überschüttet.
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises