Julia - Wege zum Glück

Folge 047

TelenovelaStaffel 4Folge 2vom 08.12.2005
43 Min.Folge vom 08.12.2005Ab 6

Julia ist fest entschlossen, die ganze Wahrheit ans Licht zu bringen und geht zur Polizei. Daniel ist überrascht, seine Ex-Freundin Marie unerwartet wieder zu sehen. Er bemerkt nicht, dass dies ein Teil von Annabelles' Plan ist. Jörg nimmt seine Aufgabe als Sicherheitschef in der Fabrik sehr genau und macht sich damit bei den Angestellten äußerst unbeliebt.

